Michael Schumacher: Ex-Weggefährte spricht über seinen Zustand

Gland (Schweiz) - Inzwischen ist es über zwölf Jahre her, dass Michael Schumacher (57) bei einem Ski-Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Seitdem gibt es nur wenige Informationen zum Zustand des ehemaligen Formel-1 -Fahrers. Jetzt äußert sich ein ehemaliger Weggefährte.

Michael Schumacher (57) und Flavio Briatore (75) arbeiteten einst bei Benetton zusammen und gewannen gemeinsam zwei WM-Titel. (Archivfoto) © Gero Breloer/dpa

"Ich erinnere mich gut an die Zeit mit ihm. Wir erlebten fantastische Zeiten. Ich möchte ihn immer so in Erinnerung behalten", schwärmt Flavio Briatore (75), einst Teamchef von Schumacher bei Benetton, gegenüber "20min.ch"

Mit "Schumis" Ehefrau Corinna (56) stehe er auch heute noch in Kontakt, "mit Michael ist das leider unmöglich", wie der Italiener ausführt.

"Manchmal schaue ich die alten Fotos mit ihm an, als wir in Adelaide oder Japan Party gemacht haben", so die Motorsport-Ikone abschließend.

Lange Zeit hatte es geheißen, dass der gebürtige Kerpener gemeinsam mit seiner Ehefrau Corinna (56) auf Mallorca lebt, doch dem ist nicht so.

Jonathan McEvoy von der "Daily Mail" gibt jetzt neue Einblicke in das Leben des Formel1-Rekordchampions nach dem verheerenden Unfall.

Demnach sei es so, dass der 57-Jährige zwar auf der beliebten Ferieninsel lebe, sein Hauptwohnsitz aber in der Schweiz am Genfersee sei, wie ihm "zuverlässig versichert" wurde.