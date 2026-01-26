"Zum achten Mal Vater"? Johannes Oerding lüftet Geheimnis
Hamburg - Ungewöhnliches Bild: Johannes Oerding (44) schiebt einen Kinderwagen durch den Park. An einer Bank hält er an und legt dort ein Päuschen ein. Aus dem Wagen tönen die Schreie eines Babys. Ist der Musiker tatsächlich Vater geworden?
Den Spaziergang mit dem Kinderwagen hält der Sänger in einem Video auf Instagram fest. Dazu deutet er an, dass sich Zuschauer auf mehr Details in einer Sendung eines Boulevardmagazins auf RTL freuen dürfen.
Doch wer den Clip bis zum Ende ansieht, erkennt: In dem Kinderwagen liegt kein echtes Baby. Als sich Oerding über den Wagen bückt, um das vermeintlich weinende Kind herauszuholen und zu beruhigen, gibt es die Auflösung. Statt einem Neugeborenen holt der Musiker doch tatsächlich sein neues Album aus dem Wagen hervor!
Freudestrahlend blickt der 4-Jährige mit seiner neuen Platte in der Hand am Ende des Videos in die Kamera. Ein kurioser Promo-Gag, der zu funktionieren scheint. Sein neues Album "HOTEL" erscheint am 27. März 2026.
Doch Fans des Musikers wissen: Die kuriose Idee mit der vermeintlichen Vaterschaft kommt nicht von irgendwoher. Am 26. November 2025 war Oerding für die Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" in Offenburg zu Gast (Ausstrahlung am 14. März im ZDF).
Johannes Oerding: "Ich werde mit dem Album zum achten Mal Vater"
Als Giovanni Zarrella (47) den Musiker dann zum Thema Romantik befragt, sprach er plötzlich vom Vatersein. "Wie steht's bei dir um das Thema Romantik? Verstehst du das? Magst du das?", wollte der Schlager-Star nach Informationen von "Bunte" von seinem Gast wissen.
"Ich habe oft sehr viel Romantik in meinen Songs, versuche das dann auch hier und da auf das echte Leben zu übertragen. Es gelingt mir nicht immer", gestand der 44-Jährige.
Oerding war zwölf Jahre lang mit Ina Müller (60) liiert, bevor sich die beiden 2023 trennten. Heute sind sie freundschaftlich verbunden. Während die Moderatorin weiterhin als Single gilt, kursieren um den Sänger immer wieder neue Gerüchte. Bestätigt hat er bis heute jedoch offiziell nichts.
"Aber ich werde trotzdem jetzt mit dem Album zum achten Mal Vater, das muss man auch sagen", erklärte er weiter. Sichtlich perplex entgegnete Zarrella: "Ich habe mich kurz erschrocken." Daraufhin schob Oerding schnell hinterher: "Da ist auch viel Liebe im Spiel, sehr viel Liebe im Spiel."
Die Aussage zur achtfachen Vaterschaft verbreitete sich schnell. Doch statt die Gerüchte noch einmal richtigzustellen, nutzt der Musiker die Thematik nun für sein Instagram-Video und rührt damit auch ordentlich die Werbetrommel für seinen Album-Release.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/johannesoerding, Marcus Brandt/dpa