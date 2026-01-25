Michael Schumacher: Ex-Weggefährte spricht über seinen Zustand
Gland (Schweiz) - Inzwischen ist es über zwölf Jahre her, dass Michael Schumacher (57) bei einem Ski-Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Seitdem gibt es nur wenige Informationen zum Zustand des ehemaligen Formel-1-Fahrers. Jetzt äußert sich ein ehemaliger Weggefährte.
"Ich erinnere mich gut an die Zeit mit ihm. Wir erlebten fantastische Zeiten. Ich möchte ihn immer so in Erinnerung behalten", schwärmt Flavio Briatore (75), einst Teamchef von Schumacher bei Benetton, gegenüber "20min.ch"
Mit "Schumis" Ehefrau Corinna (56) stehe er auch heute noch in Kontakt, "mit Michael ist das leider unmöglich", wie der Italiener ausführt.
"Manchmal schaue ich die alten Fotos mit ihm an, als wir in Adelaide oder Japan Party gemacht haben", so die Motorsport-Ikone abschließend.
Lange Zeit hatte es geheißen, dass der gebürtige Kerpener gemeinsam mit seiner Ehefrau Corinna (56) auf Mallorca lebt, doch dem ist nicht so.
Jonathan McEvoy von der "Daily Mail" gibt jetzt neue Einblicke in das Leben des Formel1-Rekordchampions nach dem verheerenden Unfall.
Demnach sei es so, dass der 57-Jährige zwar auf der beliebten Ferieninsel lebe, sein Hauptwohnsitz aber in der Schweiz am Genfersee sei, wie ihm "zuverlässig versichert" wurde.
Journalist behauptet: Auch Ross Brawn soll Michael Schumacher gesehen haben
So sollen auch nicht viele Menschen den Vater des ehemaligen Haas-Piloten Mick Schumacher (26) besuchen dürfen.
Aber ein paar vertraute Gesichter hätten demnach Zugang zum Deutschen, um dessen Gesundheitszustand sich viele Gerüchte ranken.
Unter anderem Schumachers ehemaliger Teamchef bei Ferrari, Jean Todt (79,) gehöre angeblich zu den Vertrauten, die den Wahl-Schweizer besuchen dürfen.
Zudem behauptet der Journalist der englischen Tageszeitung, dass auch Ross Brawn (71), mit dem der frühere Rennfahrer bei Benetton (1991 bis 1996) und Ferrari (1997 bis 2006) zusammengearbeitet hat, Schumacher schon mehrmals besuchen durfte.
Bei seiner Visite nach Mallorca habe er zudem einen spanischen Wachmann vor dem Haus des Bruders von Sky-Experte Ralf Schumacher (50) gefragt, ob der 57-Jährige wirklich der Besitzer sei. Allerdings habe dieser keine Auskunft geben wollen.
