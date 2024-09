Nach Schumacher-Unfall: Diesen Fehler bereut Ex-Manager Willi Weber

Köln - Am vergangenen Samstag ist Gina Schumacher (27) unter die Haube gekommen. Auf dem Familienanwesen auf Mallorca feierte die Tochter von Motorsport-Legende Michael Schumacher (55) mit ihrem Liebsten Iain Bethke (28) eine wahre Traumhochzeit . Nicht mit dabei war Willi Weber (82), der früher einer der engsten Vertrauten der Familie gewesen ist. Jetzt hat er einen Fehler zugegeben, den er zutiefst bereut.

Im Dezember 2013 kam es dann zu dem dramatischen Skiunfall in den französischen Alpen, wo sich der 55-Jährige schwere Kopfverletzungen zuzog.

"Es gibt schon seit über zehn Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr zur Familie. Ich kann mich kaum daran erinnern, was genau passiert ist", erklärt der 82-Jährige in einem Gespräch gegenüber BILD .

Denn bis zum Jahr 2010 hatten der Sportmanager und der siebenfache Formel-1-Champion zusammengearbeitet, doch als Michael dann sein Comeback in der Königsklasse des Motorsports startete, kam es zum Bruch.

Der Unternehmer und Michael Schumacher (55) feierten in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge zusammen. (Archivfoto) © Felix Heyder/dpa

Er habe gedacht, dass er lieber ein paar Tage warten könne, denn er was sich sicher, dass es mit der Gesundheit schon werden würde.

"Aber es war zu spät. Ich habe mir lange Zeit Vorwürfe gemacht, nicht sofort reagiert zu haben", beteuert Weber.

Jetzt habe die Hochzeit von Gina und ihrem Gatten Erinnerungen wieder hochgespült. "Ich denke da an meine Erfolge mit Michael, unsere Ziele und Siege. Ich erinnere mich an Michael, so wie er war. Wir werden uns wohl nicht noch einmal sehen", glaubt er.

Abschließend sagt er: "Ich habe innerlich Abschied von Michael genommen, um meinen Frieden wiederzufinden."