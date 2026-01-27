RTL-Moderator macht Fans Hoffnung: Felix Görner äußert sich zu Michael Schumacher
Köln - Aktuell überschlagen sich die News, was den Gesundheitszustand von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) angeht. Jetzt hat sich ein weiterer Insider zu Wort gemeldet und den treuen Fans Hoffnung gemacht.
Zuletzt hatte die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtet, dass der Vater des ehemaligen Haas-Piloten Mick Schumacher (26) nicht mehr bettlägerig sei und im Rollstuhl sitze.
Demnach hätten Freunde und Vertraute berichtet, dass der 57-Jährige sich auf seinem Anwesen bewegen könne.
"Wir reden von einem Zustand, dass Michael Schumacher zwar nicht mehr an Schläuche gebunden ist, sondern praktisch im Rollstuhl schon bewegt werden kann", bestätigte Sportkommentator Felix Görner (59) in einem Gespräch gegenüber RTL.
Den Informationen des bekannten Formel-1-Reporters zufolge könne die Rennfahrerlegende "dann zum Beispiel auch transportiert werden im Rollstuhl, dann zum Beispiel in einen Helikopter und von dort dann nach Mallorca geflogen werden, also in das Haus der Familie".
Seit dem verheerenden Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 ranken sich immer wieder Gerüchte um die Gesundheit des siebenfachen Formel-1-Champions.
Michael Schumacher: Zahlreiche Ex-Weggefährten melden sich zu Wort
Unter anderem haben sich zahlreiche ehemalige Weggefährten schon mehrfach zu Wort gemeldet.
"Mit Corinna Schumacher bin ich noch im Kontakt, mit Michael ist das leider unmöglich", ließ Motorsport-Ikone Flavio Briatore (75) zuletzt wissen.
Der Italiener war von 1989 bis 1997 Teamchef des Formel-1-Rennstalls Benetton, mit dem Schumacher in den Jahren 1994 und 1995 seine ersten beiden WM-Titel gewinnen konnte.
"Ich erinnere mich gut an die Zeit mit ihm. Wir erlebten fantastische Zeiten. Ich möchte ihn immer so in Erinnerung behalten", schwärmte er zudem.
Einige andere vertraute Gesichter dürfen den Deutschen hingegen sogar besuchen.
So sollen sein ehemaliger Teamchef bei Ferrari Jean Todt (79) sowie Ross Brawn (71), mit dem der frühere Rennfahrer bei Benetton (1991 bis 1996) und Ferrari (1997 bis 2006) zusammengearbeitet hat, Schumacher schon mehrmals getroffen haben.
