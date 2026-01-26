Schumi auf Weg der Besserung? Formel-1-Legende soll laut Bericht Krankenbett verlassen können

Gland (Schweiz) - Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) soll offenbar nicht mehr dauerhaft ans Bett gefesselt sein. Zwölf Jahre nach seinem schweren Skiunfall gibt es vorsichtige Hinweise auf kleine, aber wichtige Fortschritte bei seiner Genesung.

Michael Schumacher (57) lebt seit seinem schweren Skiunfall zurückgezogen. (Archivbild) © Diego Azubel/EPA/dpa

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" soll die Rennlegende inzwischen in einem Rollstuhl sitzen.

Freunde und Vertraute haben demnach berichtet, dass Schumacher auf seinen Anwesen bewegt werden könne - sowohl auf dem riesigen Familien-Grundstück auf Mallorca als auch in seinem Wohnsitz am Genfersee. Öffentlich gezeigt wird der 57-Jährige dabei allerdings nicht.

Seit dem tragischen Unfall 2013 in den französischen Alpen hält die Familie den Gesundheitszustand des früheren Rennfahrers streng unter Verschluss.

Nur ein sehr kleiner Kreis aus Angehörigen und engsten Vertrauten weiß, wie es Schumacher wirklich geht. Die Pflege des Kerpeners soll Medienberichten zufolge eine hohe fünfstellige Summe pro Woche verschlingen.