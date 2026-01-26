Veränderte Optik sorgt für Wirbel: Verona Pooth wendet sich an ihre Follower

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Verona Pooth sieht verändert aus: Auf neuen Fotos wirkt ihr Gesicht deutlich knochiger und eingefallener als zuvor. Und der Eindruck täuscht nicht, wie die Werbeikone jetzt bestätigte!

Aufgrund einer Erkrankung hat Verona Pooth (57) zuletzt deutlich an Körpergewicht verloren. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Seit knapp 30 Jahren mischt die frühere "Peep"-Moderatorin nun schon die deutsche Fernseh- und Medienlandschaft auf. Ihr Aussehen ist und bleibt dabei ihr Kapital, Verona präsentiert nur allzu gerne ihren Traumkörper.

Auf Instagram posierte die gebürtige Bolivianerin jüngst mit einer bemalten, hellen Jeans. Dazu kombinierte sie ein hautenges Jeans-Top mit freier Schulter-Partie, das einen langen, auffälligen Reißverschluss als Eye-Catcher mit sich bringt.

Im Bereich des Dekolletés erweckt der Schnitt zudem den Anschein, als habe Verona das Top nach unten geklappt. Ihre braune Mähne trägt die Zweifach-Mama offen, allerdings hat sie die glatten Haare dabei streng hinter ihre Ohren gekämmt.

"Wie man sieht, habe ich abgenommen, was viele nicht wissen", gesteht Verona in der Caption des Beitrags. Gewollt war der deutlich sichtbare Gewichtsverlust aber nicht, wie sie weiter verrät: "Ich war drei Tage krank. Ich sag euch, das war kein Zuckerschlecken."