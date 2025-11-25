Unerwarteter Anruf: Johannes B. Kerner spricht über prägenden "Schumi"-Moment

Kerpen - Dieser Anruf prägte sein Leben: Johannes B. Kerner (60) berichtet von einem Telefonat mit Michael Schumacher (56) - und zeigt sich tief erschüttert vom Schicksal der Formel-1 -Legende.

Johannes B. Kerner (60) wird auch in diesem Jahr wieder die "Ein Herz für Kinder"-Benefizgala moderieren. © Christoph Soeder/dpa

Aktuell bereitet sich der Moderator auf die große "Ein Herz für Kinder"-Benefizgala am 6. Dezember vor. Im Rahmen der ZDF-Liveshow werden unter tatkräftiger Mithilfe vieler Promis wieder Spenden für Kinderhilfsprojekte gesammelt.

Ein Unterstützer ist Kerner in über 20 Jahren besonders im Gedächtnis geblieben: Michael Schumacher. Als der 60-Jährige im Winter 2004 gerade eine Sondersendung zugunsten des Vereins probte, erhielt er einen unerwarteten Anruf.

Zur Erinnerung: Kurz zuvor hatte es mit einem Erdbeben im Indischen Ozean und dem Tsunami in Südostasien zwei verheerende Natur-Katastrophen gegeben. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Willi Weber (83).

Schumis ehemaliger Manager habe ihm mitgeteilt, dass sein Schützling gerne spenden wolle. "Und dann habe ich gesagt: 'Natürlich, das ist möglich'", erinnert sich Kerner im ZDF-Interview. Doch was dann folgte, sollte ihn nachhaltig beeindrucken.

"Dann hat er gesagt: 'Ja, 10 Millionen US-Dollar.' Und dann bin ich fast umgefallen, weil ich so was noch nie gehört hatte." Die Summe entsprach nach damaligem Wechselkurs rund 7,5 Millionen Euro.