TikTok-Pfleger Rashid muss sich von engem Freund verabschieden
Hamburg - Erst im März 2025 musste sich Pfleger Rashid Hamid (32) von Oma "Lotti" (†93) aufgrund ihres Todes verabschieden. Auf TikTok erlangten die beiden mit ihren kultigen Videos große Aufmerksamkeit. Jetzt muss sich Rashid von einem weiteren Patienten trennen - allerdings nicht aus demselben Grund wie bei Oma "Lotti".
"Heiko verlässt mich", schreibt der Pfleger zu einem gemeinsamen Selfie mit seinem Patienten auf Instagram.
Seit zwölf Jahren leidet Heiko an Multipler Sklerose. Da er bettlägerig ist, versorgte der ambulante Pflegedienst von Rashid den jungen Mann seit vier Jahren. Doch damit ist nun Schluss.
Grund für den Abschied: "Heiko zieht zum 1. Dezember 2025 in eine neue Einrichtung, in der er noch besser betreut werden kann", erklärt Rashid in seinem Beitrag. "Dort sind Fachleute, die ihm helfen, wieder mobiler, agiler und selbstständiger zu werden. Genau das wünscht er sich – und ich gönne es ihm von Herzen."
Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung über die Jahre aufgebaut: "Heiko ist zu einem richtig engen Freund geworden", gesteht der TikToker.
TikTok-Pfleger Rashid: Umzug von Heiko bietet große Chance
Doch der Umzug von Heiko bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass der Kontakt zwischen den beiden komplett abbrechen wird. Auch Fans sollen Heiko weiterhin zu Gesicht bekommen. "Ich werde ihn natürlich weiterhin besuchen und euch mitnehmen", erklärt Rashid.
Sollte es dem Patienten in seinem neuen Zuhause nicht gefallen, werde der Pfleger ihn nach eigenen Angaben immer mit offenen Armen empfangen: "Ich habe Heiko selbstverständlich gesagt, dass er jederzeit zu mir zurückkommen kann, falls es ihm dort nicht gefällt oder er sich einsam fühlt", versichert der Pfleger abschließend.
Auch in einem ergänzenden YouTube-Video erklärt Rashid nochmals, dass Heiko ihn nicht verlasse, weil er unzufrieden mit seinem Pflegeservice sei. Im Gegenteil: Die neue Pflegeeinrichtung biete Heiko noch bessere Möglichkeiten, wieder fit zu werden.
