Bankrott-Prozess gegen den Wendler: Diese Strafe droht ihm bald!

Michael Wendler (51) muss bald vor Gericht antanzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass es beim Wendler finanziell nicht wirklich rund läuft, ist kein Geheimnis. Nun soll der Schwurbel-Sänger nach einem Bericht des Senders RTL am 24. Oktober vor dem Amtsgericht Dinslaken erscheinen - wegen "Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen" (Az.: 3 Cs 785/19 (143 Js 181/16)).

Dem Ehemann von Laura Müller (23) könnte dann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem halben Jahr auf Bewährung drohen.

Doch offenbar gibt es Probleme dabei, den in Amerika lebenden Musiker überhaupt zur Verhandlung vorzuladen.



"Es ist ein Termin bestimmt. Eine erste Ladung blieb aber ohne Erfolg, weil sich die hier bekannte Adresse als unzutreffend herausgestellt hat", erklärte ein Gerichtssprecher gegenüber RTL.

Um an die neue Adresse der Wendlers, die erst im Frühjahr innerhalb Floridas in eine neue Bleibe gezogen waren, zu kommen und "die Zustellung zu gewährleisten", seien jetzt sogar die US-Behörden eingeschaltet worden.



Die neue Millionen-Villa, wo der frischgebackene Papa aktuell gemeinsam mit seiner Frau Laura und Söhnchen Rome Aston (circa zwei Monate) lebt, habe sich der finanziell angeschlagene Schlagerstar wohl nur mit Hilfe eines Kredits oder einer Hypothek leisten können, heißt es in dem Bericht.