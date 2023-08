Drei Millionen Euro Schulden: Neue Ermittlungen gegen Wendler-Ex Claudia Norberg

Cape Coral (Florida, USA) - Claudia Norberg (52) und Michael Wendler (50) sind zwar kein Paar mehr, ähneln sich in einer Sache jedoch sehr: Die beiden Wahl-Amerikaner haben hohe Schulden in Deutschland. Auch die Gläubiger von Norberg haben angeblich noch keine Rückzahlungen erhalten, obwohl diese Geld für ihre Luxusvilla kassiert...

"Aktuell ist bei der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen Frau Norberg ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Insolvenzdelikte anhängig. Die Ermittlungen dauern aufgrund des Auslandsbezugs und des damit verbundenen erhöhten Aufwands weiterhin an", hieß es.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte die 52-Jährige eine luxuriöse Villa in Cape Coral immer unter falschem Namen zur Miete angeboten. 978 US-Dollar (umgerechnet rund 900 Euro) wollte die Wendler-Ex pro Woche dafür haben.

Auch Michael Wendler (50) zahlt seinen Gläubigern nichts zurück. © picture alliance / dpa

Da die Ex-Frau des Skandalsängers aber im Ausland lebt, ist es schwierig für die Behörde, an Norberg heranzukommen. Immerhin geht es um satte drei Millionen Euro.

Seit mehr als zwei Jahren ist sie weder für die deutsche Staatsanwaltschaft, noch für ihren Insolvenzberater Dr. Sebastian Henneke erreichbar. Letzterer hat seine Mandantin bereits mehrfach angezeigt, weil er sie verdächtigte, ihm finanzielle Einnahmen zu verschweigen sowie ihre Schulden nicht ordnungsgemäß zurückzuzahlen.

Die Vermietung der Luxusvilla sei aber nicht die einzige Einnahmequelle. So soll Norberg ebenfalls noch gutes Geld als Immobilienmanagerin in einer der erfolgreichsten Hausverwaltungen in Südwestflorida verdienen.

Genug Einkommen zum Tilgen ihrer Schulden hätte sie also offenbar...