"Ekelhaft finde ich das": Michael Wendler rastet nach Konzertabsage aus

Doch dabei blieb es nicht. Der Wahl-Amerikaner äußerte sich nochmals auf seiner Facebook-Seite und fand in einem Beitrag deutlich schärfere Worte.

Kurz danach reagierte auch Michael Wendler auf Facebook und gab bekannt, dass es trotz Rückschlag einen Ersatztermin für sein erstes Konzert seiner "Egal"-Tour gebe. Die anderen Tournee-Daten würden in wenigen Tagen folgen.

Am Donnerstag gaben unter anderem Ross Antony (49) und Julian David (33) via Instagram bekannt, dass diese bei "Schlager unter Palmen" nicht auftreten werden, wenn Michael Wendler Teil des Events ist. Auch die Band "Zeitflug" machte kurzerhand einen Rückzieher.

So "egal" war die Absage des Konzerts dem Wendler (51) wohl doch nicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

In diesem erklärt der frischgebackene Vater, dass es ein Gespräch zwischen ihm und Ulbrich gegeben hätte: "Meiner Meinung ist er ein richtig guter Mensch, Künstler und Veranstalter. Er hat es einfach nicht nötig sich von hirnlosen Internetpfeifen zu unrecht beleidigen zu lassen."

Und es wird noch krasser. In den nächsten Sätzen attackiert er mehrere Künstler, welche sich "ewig grinsend gegen Diskriminierung positionieren aber durch ihr Verhalten genau dieses machen". Wendler spricht von "Kindergarten-Niveau" und macht deutlich, was er von dem Verhalten seiner Schlagerkollegen hält: "Ekelhaft finde ich das."

Darüber hinaus nennt er Antony, David und Co. "bemitleidenswert" und "charakterlos". Statt sich zu beugen, würde sich ein guter Künstler für seine Fans einsetzen und sie in schweren Zeiten wie der Corona-Pandemie warnen, so der 51-Jährige weiter.

Des Weiteren könne ihn sowieso niemand stoppen, denn "nichts kann aufhalten, was kommt" lautet zum Schluss sein oft wiederholter Spruch.