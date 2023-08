Heftige Kritik an Michael Wendler: "Schlager unter Palmen" abgesagt!

Dresden - Erst am vergangenen Dienstag kündigte Michael Wendler (51) nach vier Jahren Pause die erste große "EGAL"-Tour für 2024 an. Das Start-Konzert sollte sich mit dem "Schlager unter Palmen"-Event auf Kreta überschneiden, doch nachdem Ross Antony (49) und Julian David (33) ihre Auftritte cancelten, wurde nun das gesamte Schlager-Event abgesagt.

Absage von René Ulbrich: Wegen heftiger Kritik an einem geplanten Auftritt von Michael Wendler findet "Schlager unter Palmen" nun nicht mehr statt. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot: Instagram/rene.ulbrich

Der Grund: Sowohl Ross als auch David wollten nicht mit Michael Wendler und dessen heikle Ansichten in Verbindung gebracht werden. Dies gaben beide am heutigen Donnerstag in ihren Instagram-Storys bekannt.

Auch bei Schlager-Fans kam die Teilnahme des "Egal"-Interpreten nicht gut an. Es hagelte Hass- und Hetze im Netz. Sogar René Ulbrich (45) selbst, Schlager-Star und Veranstalter von "Schlager unter Palmen" wurde persönlich angegriffen.

Via Instagram gab der Dresdner nun bekannt, dass das Event nicht stattfinden wird.

"Wir haben alle Künstler ausschließlich nach ihrem musikalischen Werk und Schaffen und keinesfalls nach ihren politischen Ansichten ausgewählt, denn 'Schlager unter Palmen' ist eine musikalische Unterhaltungsshow und keine politische Veranstaltung", schrieb Ulbrich.

Er reagierte aber entsprechend der Masse an Kritik und sagte das Event gänzlich ab.