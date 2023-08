Wendler gibt ersten Konzert-Termin bekannt: Veranstalter ist kein Unbekannter

Bei Facebook gab der Schwurbel-Sänger an diesem Mittwoch den neuen Termin für das Auftaktkonzert seiner "EGAL"-Tour im kommenden Jahr bekannt: Demnach wird der Wendler am 4. Mai 2024 in Zürich in der Schweiz auftreten.

"Karten sind schon jetzt verfügbar. Ich freue mich auf Euch", wandte sich der 51-Jährige in einem Post an seine Community und teilte die dazugehörige Pressemitteilung.

Michael Wendler setze seine Konzertreihe "trotz anfänglicher Hürden" und "Widrigkeiten" fort und signalisiere damit "Entschlossenheit und Hingabe", heißt es darin. Von der "bedauerlichen Absage" des ursprünglichen Events zeige sich der Künstler "unbeeindruckt".



Der erste Wendler-Auftritt in 2024 wird demnach in "Strickers Freiheit" stattfinden, einer Event-Location in der Nähe von Zürich.

Inhaber Daniel Stricker gilt, genau wie der Schlagersänger, als Kritiker der Corona-Maßnahmen, mit denen er sich auf seinem YouTube-Kanal "StrickerTV" auseinandersetzt, und hat nach einem Bericht von Nau.ch erst kürzlich die Gründung einer "Freiheitspartei" angekündigt.