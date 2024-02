Michaela Schaffrath verrät: Der Dschungel hat mich gerettet

Hamburg - Schauspielerin Michaela Schaffrath (53) verdiente sich in den späten 90er Jahren in der Erotikbranche unter dem Namen " Gina Wild" eine goldene Nase. Doch statt das Geld anzulegen, verprasste die 53-Jährige ihr Vermögen lieber.

Michaela Schaffrath (53) zu Gast in der NDR Talk Show. © NDR/Uwe Ernst

Von ihrem Porno-Geld habe sie ziemlich viel auf den Kopf gehauen, verriet die heute 53-Jährige am Freitag in der NDR Talk Show: "Ich muss ehrlich sagen, das war dumm von mir, weil ich da auch blauäugig war. Ich dachte, das geht immer so weiter."

Investiert habe sie das Geld in ein teures Auto, 5-Sterne-Hotels, Anziehsachen und Reisen.

Nach zwei Jahren in der Pornobranche stieg sie wieder aus.

"Dann fragt man sich, wie kommst du da wieder raus. Diese Erfahrung hat mich auch geprägt. Ich stand im Supermarkt und du zählst im Kopf zusammen, was du nehmen kannst und musst trotzdem an der Kasse Sachen zurückgeben, weil das Geld nicht reicht", so Schaffrath. "Das ist peinlich, in diese Situation wollte ich nie wieder kommen."



Ihre Teilnahme am Dschungelcamp habe sie gerettet, so Schaffrath. "Ich habe das nicht gemacht, um zu mir selbst zu finden und um mal unter freiem Himmel schlafen zu können. Ich brauchte das Geld und es hat mir geholfen."

Sie wurde zweite und das Format habe ihrer Karriere einen Schub gegeben.

Heute sei sie sparsam und achte drauf, wofür sie ihr Geld ausgebe.