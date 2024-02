Moderator kämpft gegen Rechtsextremismus: "Ein Problem, das wir gemeinsam lösen müssen"

Hamburg - Bei der " Hamburg steht zusammen "-Demo am vergangenen Sonntag hat Moderator und Journalist Michel Abdollahi eine emotionale und vor allem sehr deutliche Rede gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD gehalten. Am Rande der jährlichen Charity-Gala von Star-Köchin Cornelia Poletto (52) hat TAG24 den 42-Jährigen nochmal darauf angesprochen und gefragt, wie es seiner Meinung nach weitergehen muss i m Kampf gegen den Faschismus.

Michel Abdollahi (42) hat am Mittwochabend bei der Charity-Gala von Star-Köchin Cornelia Poletto (52) für den guten Zweck gekellnert. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten, dass die Menschen jeden Sonntag auf die Straßen gehen", so Abdollahi im Gespräch.

"Es ist ein Problem, das wir gemeinsam lösen müssen. Dafür brauchen wir die Wirtschaft, die Politik, die Prominenten, die Medien und die Kultur - alle müssen immer wieder sagen, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass Menschen in diesem Land aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens und ihrer Sexualität ausgegrenzt werden."

Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch im privaten Umfeld. "Man muss immer wieder laut werden, im Büro, zu Hause, auf Feiern, immer wenn man irgendetwas sieht", betont der 42-Jährige.

"Ich glaube, dann merken einige Leute, dass sie Grenzen überschritten haben und dass es nicht okay ist, was sie da tun. Das ist zumindest das, was ich mir wünsche. Wir haben viele viel zu lange laufen lassen. Einige kann man nicht erreichen, aber ich denke, viele kann man noch zurückholen."