Michel Abdollahi wütet gegen Ostdeutschland: "Läuft strukturell irgendwas grandios schief"

Hamburg/Leipzig - Er spricht offen seine Meinung aus! Moderator Michel Abdollahi (44) setzt sich aktiv gegen Rechtsextremismus und Rassismus ein, für seine Tour bringt das aber in gewissen Bundesländern Nachteile.

Moderator Michel Abdollahi (44) teilte auf Instagram gehörig gegen Ostdeutschland aus. © IMAGO / Panama Pictures

Der Deutsch-Iraner, der mit fünf Jahren von Teheran nach Hamburg kam, hat vor wenigen Monaten das Buch "Es ist unser Land" veröffentlicht und reist quer durch Deutschland, um mit den Menschen darüber zu sprechen. Vor allem im Osten des Landes stößt das aber auf wenig Interesse, aktuell ist sein Auftritt in Leipzig davon betroffen.

"Ich reiße mir den Arsch auf, um in Ostdeutschland Veranstaltungen für mein Buch zu machen", erklärte Abdollahi frustriert auf Instagram und verwies - wieder einmal - auf den hohen Zuspruch der AfD in den neuen Bundesländern. "Ja, die gibt es auch im Westen, ist auch scheiße, aber sorry, die liegen in Hamburg halt nicht bei 40 Prozent", zog er den Vergleich.

Der Moderator wäre sogar bereit, ohne auch nur einen Cent daran zu verdienen, im Osten aufzutreten. "Um die Menschen, die sich dort mit großem, großem Engagement, mit riesigem Mut, da braucht man wirklich Eier, sich gegen Nazis zu stellen", sagte der 44-Jährige und sprach seine Unterstützung aus.

Doch genau dabei gibt es ein großes Problem. "A: Es gibt kaum Orte, wohin man eingeladen werden kann und B, wenn es Orte gibt, kommt kein Schwein." Abdollahi kennt dafür auch den Grund: "Da läuft strukturell irgendwas grandios schief."



Er könne es auch nicht mehr hören, wenn Menschen sagen würden, sie würden sich dagegen stellen. "Nein, ist nicht so, sorry", stellte er klar und verwies auf seine ausverkauften Auftritte in westdeutschen Städten. "Aber wenn wir irgendwo im Osten auftreten, ist gar nix, da passiert einfach gar nix."