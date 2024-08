Michèl von Wussow feiert Release-Konzert: TAG24 verlost Tickets zur einmaligen Show

Hamburg - Der 29-jährige Songwriter Michèl von Wussow begibt sich auf seinem zweiten Album "Traum B" auf die ersten Schritte seiner eigenen Traumabewältigung. Es sei in einer unglaublich aufregend schönen, aber auch herausfordernden Lebensphase entstanden, erklärte der Hamburger TAG24 im Interview. Der Sound? "Emotionaler 'Auf die Fresse Indie-Pop mit wilden E-Gitarren'."

Der Song "Alles geht vorbei" sei der schmerzhafteste Moment auf der Platte, verriet Michèl von Wussow (29) TAG24 im Interview. © Nikolai Ditsch

Die Arbeit an dem Album habe insgesamt elf Monate gedauert. "Ich habe versucht, meine Seele mit dieser Platte aufzuräumen sowie innerlich und emotional zu wachsen", so der 29-Jährige.

"Es hat sich verdammt wichtig und gut angefühlt, meine Seelensplitter und die Seelensplitter meiner Generation zu verarbeiten. Ich wollte die Wut, die Ängste, Hoffnung und Optimismus zusammenbringen."

Der Song "Alles geht vorbei" sei der schmerzhafteste Moment auf der Platte.

"Es ist der Schritt meiner eigenen Traumabewältigung. Alles an diesem Song war intensiv für mich: die Angst, der Schmerz, die Scham, aber auch die Hoffnung und Kraft, die daraus resultierte und mir eine neue Perspektive gegeben hat: Das Trauma ist beschissen, aber nur ein Splitter, also ein ganz kleiner Teil meiner Seele, die anderen 99 % sind nicht kaputt und intakt."



Entsprechend ist es ein sehr persönliches Album geworden. Schon jetzt habe Michèl das Gefühl, dass es eines ist, auf das er in 20 Jahren stolz zurückblicken kann.

"Ich habe das verarbeitet, was aus mir herauskam und nicht versucht, etwas aus der Vergangenheit zu wiederholen. So ist es auch mit 'Alles geht vorbei'. Auch wenn ich mir lange nicht sicher war, ob ich überhaupt damit in die 'Öffentlichkeit' gehen möchte. Aber die Kraft und Heilung hat mir letztendlich den entscheidenden Mut gegeben."

Um welches Trauma es genau geht, behält der 29-Jährige für sich. Aber: "Irgendwie spreche ich ja doch drüber, nur in Text, Energie und Akkorden."