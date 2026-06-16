Michelle macht Schluss: Das ist der wahre Grund für ihr Karriereende

Kitzbühel (Österreich) - Noch ein letztes Mal wird Schlagerstar Michelle (54) auf der Bühne stehen. Am 27. Juni wird sie in der ARD-Sendung "Schlagerbooom" ihren Abschied feiern - nach mehr als drei Jahrzehnten.

Steht vor ihrem letzten großen Auftritt: Schlagersängerin Michelle (54), die in Zukunft wieder Tanja Hewer heißen wird. © Christoph Reichwein/dpa

"Das ist nicht nur eine Überlegung, sondern das ist eine Überzeugung", stellt die einstige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin gegenüber "Bild" klar.

Das Karriereende nach mehr als 30 Jahren sei ein Prozess gewesen und nicht irgendwie aus einer Laune heraus, weil ihr alles in der Branchen auf die Nerven gehe.

"Es ist wirklich ein Prozess gewesen, der in mir gewachsen ist über Jahre", gesteht Michelle, die jedoch der Ansicht ist, dass sie keine Freunde in dem Geschäft verliere.

"Die Menschen, die da sind und mich seit 34 Jahren begleiten, bleiben. Das ist mir viel wichtiger, als auf einer Bühne zu stehen", erzählt die Ex-Frau von Matthias Reim (68).

Ein Grund für den Abschied sei, dass der Künstlername Michelle nicht mehr zu dem passe, was in ihr passiere.

"Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass ich das nicht mehr bin auf der Bühne. Show, künstliche Wimpern, Applaus, Kostüme. Das alles fühlt sich für mich inzwischen fremd an", verdeutlicht Michelle, die in Zukunft wieder Tanja Hewer heißen wird.