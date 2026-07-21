Dritte Hochzeit? Michelle Hunziker gibt überraschenden Einblick in ihr Liebesleben

Mailand (Italien) - Michelle Hunziker (49) ist frisch verliebt. In einem Interview hat die Moderatorin jetzt ungewohnt offen über ihr Privatleben gesprochen - und dabei nicht nur von ihrem aktuellen Partner geschwärmt, sondern auch über ihre Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ausgepackt.

Wird Michelle Hunziker (49) ein drittes Mal Ja sagen? © picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben: Bereits vor einiger Zeit hatte Michelle Hunziker ihre Liebe zu dem italienischen Model und gelernten Zahnarzt Giulio Berruti (41) öffentlich gemacht und ihr Glück unter anderem mit einem romantischen Pärchen-Schnappschuss bei Instagram mit der Welt geteilt.

Nun ging die Schweizerin sogar noch einen Schritt weiter. Im Interview mit der italienischen "Vanity Fair" nahm Hunziker kein Blatt vor den Mund und kam aus dem Schwärmen für den Mann an ihrer Seite nicht mehr heraus.

Bei Giulio fühle sie sich sicher und geborgen, gab sie verliebt zu. Ein Indiz dafür: "Ich schlafe wunderbar", erklärte die Mutter von drei Töchtern.

Ruhiger Schlaf sei für sie ein Zeichen echter Liebe: "Wenn ich in den Armen eines Mannes einschlafen kann, heißt das, dass es mir wirklich gut geht und ich nicht in Alarmbereitschaft bin." In einer Partnerschaft suche sie vor allem Ruhe, Gelassenheit und Verbundenheit - all das scheint das Model nun gefunden zu haben.

Ist ihr Giulio also der Mann fürs Leben? Gut möglich. Mit ihm könnte sich die Schauspielerin sogar vorstellen, noch einmal vor den Traualtar zu treten - obwohl sie eine weitere Ehe bislang immer kategorisch ausgeschlossen hatte.