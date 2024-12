"Wir sind jetzt zu viert": Michelle und ihr Lover Eric freuen sich über Familienzuwachs!

Glücklich strahlen die stolzen Hundebesitzer auf der Aufnahme in die Kamera. Vor allem Ronja hat für Michelle einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen.

Der Schnappschuss zeigt die Schlager-Stars in heimeliger Atmosphäre zusammen mit Hündin Ronja sowie Neuankömmling Bonnie. Während die Bernhardiner-Dame eine rote Schleife ziert, baumelt dem Welpen ein rotes Herz um den Hals.

Der Altersunterschied von 25 Jahren ist für die beiden Verliebten nicht mehr als eine Zahl. © Instagram/eric_philippi (Screenshot)

"Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl. Ich liebe große Hunde und habe auch in der Vergangenheit einige gehabt", erklärte die "Wer liebe lebt"-Sängerin einst in einem "Bild"-Interview.

Was die Verbindung der beiden so einzigartig macht: Die Fellnase trägt denselben Namen wie Michelles vierte Tochter. Leider verlor die 52-Jährige das Mädchen im Jahr 2009 durch eine Fehlgeburt. Ihr Name ist als Tattoo auf ihrem Arm verewigt.

Dass die Hündin den Namen ihres toten Babys trägt, ist purer Zufall - oder Schicksal, wie Michelle sagt: "Ich hatte sie mir als Welpe bei einem Züchter ausgesucht. Ich fand sie am süßesten und habe erst später erfahren, dass sie Ronja heißt."

Kinder kann Michelle heute zwar keine mehr bekommen, abgeschlossen ist die Familienplanung mit ihrem 25 Jahre jüngeren Freund deshalb aber noch nicht. Vor wenigen Monaten erklärten die beiden im TV, dass sie sich durchaus auch eine Adoption vorstellen können.