Schlager-Star Michelle und ihr Freund zum Thema Kinder: "Kommt für mich absolut infrage"

Köln - Seit anderthalb Jahren gehen Michelle (52) und Eric Philippi (27) gemeinsam durchs Leben. Klar, dass sich das Paar so langsam mit ernsteren Themen wie Hochzeit und Nachwuchs beschäftigt. In der RTL-Sendung "Stern TV" am Sonntag haben die beiden aus dem Nähkästchen geplaudert.