Mick Schumacher verliebt? SIE soll die schöne Freundin des Rennfahrers sein

Mick Schumacher ist offenbar in festen Händen und zeigt sich in Begleitung einer mysteriösen Frau. Gerüchten zufolge handelt es sich um keine Unbekannte.

Von Nicole Reich

Saint-Tropez (Frankreich) – Es liegt Liebe in der Luft! Rennfahrer Mick Schumacher (24) ist offenbar in einer festen Beziehung - und die mysteriöse Frau an seiner Seite ist Gerüchten zufolge keine Unbekannte.

Mick Schumacher (24) hält in einer Instagram-Story die Hand einer Frau. Auffällig sind die beiden Armbänder. © Montage: Instagram/Screenshot/Mick Schumacher, Instagram/Mick Schumacher Der Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher (54) genießt die Urlaubszeit aktuell in Saint-Tropez. Bei Instagram teilte er zuletzt Fotos vom Deck einer Yacht. Dabei posierte der smarte Sportler lässig an die Reling gelehnt und trug dabei ein breites Lächeln zur Schau. Gute Laune war auch bei einer Wassersport-Einheit angesagt. Für das leibliche Wohl sorgte zudem der Besuch in einer Crêperie. Mit wem Mick seine Ferien verbringt, ging aus dem Posting nicht hervor. Eine Story, die der 24-Jährige am Wochenende teilte, ließ jedoch aufhorchen. So ist auf dem Schnappschuss zu sehen, wie Mick die Hand einer Frau hält. Außer einem schlanken Bein mit Designer-Sandalette, gebräunter Haut und säuberlich manikürten Fingernägeln war von der mysteriösen Unbekannten nichts zu erkennen. Dafür fiel jedoch ein anderes Detail auf: Mick und seine Begleiterin trugen identische Armbänder - ein kleines goldenes Herz an einer simplen schwarzen Schnur, also ein Accessoire, wie man es an Liebespaaren vermuten würde.

Influencerin Laila Hasanovic soll die Frau an Mick Schumachers Seite sein. © Montage: Instagram/Screenshot/Laila Hasanovic Offiziell bestätigt, dass sein Beziehungsstatus "vergeben" lautet, hat Mick bislang nicht. Auch eine Verlinkung, die zum Instagram-Profil seiner Armband-Partnerin führt, fehlt. Trotzdem sind sich viele User sicher, um wen es sich bei Micks mutmaßlicher Freundin handelt, nämlich um die dänische Influencerin Laila Hasanovic! Die hübsche Blondine, die auch als Model arbeitet, hat bei Instagram knapp 170.000 Follower. Laut einem kürzlich aktualisierten Story-Highlight hält sie sich (wie Mick) zurzeit in Saint-Tropez auf. Verräterisch ist außerdem eine Nahaufnahme ihrer Hand, auf der ihre Fingernägel deutlich zu erkennen sind und das French-Nails-Design passt exakt zu dem Händchen-halten-Foto, welches Mick geteilt hat.