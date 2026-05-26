Überraschender Nachwuchs: Miley Cyrus adoptiert ungewöhnliches Haustier

USA - Sängerin Miley Cyrus (33) begrüßte ein ungewöhnliches neues Haustier: Die "Flowers"-Interpretin adoptierte eine 20 Jahre alte Schildkröte aus Afrika !

Miley Cyrus (33) adoptierte eine 20 Jahre alte Schildkröte. © Screenshot/Instagram/wagsandwalks

Mithilfe der gemeinnützigen Tierschutzorganisation "Wags and Walks" nahm die 33-Jährige das Kriechtier bei sich auf.

In ihrer Instagram-Story teilte Cyrus ein Bild, auf dem sie ihre neue Schildkröte mit einem Stück Paprika fütterte. Dazu schrieb sie: "Willkommen zu Hause, Teru."

Eigentlich rettet die Organisation keine Schildkröten, sondern konzentriert sich auf gefährdete Hunde und vermittelt diesen ein liebevolles Zuhause.

Als die Mitarbeiter jedoch erfahren hatten, dass die Sängerin gerne ein solches Tier adoptieren wollte, entschied sich "Wags and Walks" zu ihrer ersten Rettungsaktion dieser Art.

"Man weiß wirklich nie, wem man in einem Tierheim begegnet. [...] Als wir hörten, dass Miley Cyrus eine Schildkröte adoptieren wollte, wussten wir, dass wir diese Verbindung möglich machen mussten. Nach etwas Organisation standen die Sterne richtig - und Teru fand offiziell sein Zuhause für immer bei Miley", hieß es in dem Instagram-Beitrag.

Vor ihrer Adoption lebte die Schildkröte in einem Tierheim - laut "Wags and Walks" zwar eher ungewöhnlich für diese Tierart, aber längst keine Seltenheit mehr.