Nach Schicksalsschlag vor neun Jahren: Miriam Höller spricht über ihr neues Liebesglück mit Roland Trettl

Köln - Das Jahr 2016 war für Miriam Höller (37) das vielleicht schlimmste in ihrem Leben. Zunächst erlitt sie einen Arbeitsunfall, sodass sie ihren Job als Stuntfrau an den Nagel hängen musste, dann verstarb im selben Jahr ihr Lebensgefährte. Jetzt hat sie sich neu verliebt und spricht über das Glück.

Miriam Höller (37) hat ein neues Liebesglück gefunden. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

"Ich hatte so eine Angst vor mir, vor meinen Gedanken, vor dem Leben selbst", erklärt die einstige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" in einem Gespräch gegenüber RTL.

Dann sei es schwierig gewesen, noch irgendwas zu finden, wofür es sich lohne zu kämpfen und überhaupt weiterzumachen.

Im Alter von 29 Jahren zieht Miriam zurück zu ihrer Familie nach Gelsenkirchen. Von da an geht es für die gebürtige Mülheimerin wieder bergauf.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann wieder glücklich werden kann", gibt die 37-Jährige preis.

Mittlerweile hat die ehemalige Stuntfrau wieder ein neues Liebesglück gefunden. Denn inzwischen ist Miriam mit "First Dates"-Star Roland Trettl (53) zusammen.