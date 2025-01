Mit 17 Jahren: TikTok-Star stirbt nach Schießerei vor Einkaufszentrum

Nahsiyah Turner, auf TikTok bekannt als "Siyah", ist im Alter von 17 Jahren verstorben. © Screenshot/TikTok/s1yahhh._

"People" bestätigte am gestrigen Montag (Ortszeit) die Identität der verstorbenen Jugendlichen. Zuvor berichtete "CBS News" von der Schießerei vom 18. Januar (Ortszeit), bei der eine Frau in einem Auto vor einem Einkaufszentrum in Los Cerritos gefunden wurde.

Wie CBS News unter Berufung auf Behörden berichtete, sei die Frau beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr bei Bewusstsein gewesen und atmete nicht mehr.

"People" zitierte einen Bericht von Gerichtsmedizinern, der besagte, dass Turner an einer Schusswunde in der Brust starb. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Auf TikTok hatte die "Siyah" laut Medienbericht zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 220.000 Follower. Mittlerweile stieg die Anzahl ihrer Follower auf über 310.000 an.