Mit 40 ist alles vorbei? Vanessa Blumhagen rechnet mit Vorurteil ab
Hamburg - Starke Worte von Vanessa Blumhagen (48): Die langjährige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin hat in einem Instagram-Post mit einem ganz bestimmten Vorurteil abgerechnet.
"Ich dachte immer, mit 40 endet die beste Zeit meines Lebens. Heute weiß ich, das schönste Kapitel hat gerade erst begonnen!", schrieb die gebürtige Karlsruherin am Montag zu mehreren Fotos, auf den sie strahlend für die Kamera posiert.
Die Erzählung, dass mit 40 "alles vorbei" sei, habe sie widerlegt. "Ich habe mit 45 eine neue Karriere gestartet - Gesundheit anstatt TV. Ich halte Vorträge, berate Klienten, veranstalte große Events", verdeutlichte die Wahl-Hamburgerin.
2022 hatte Blumhagen als Society-Expertin beim "Frühstücksfernsehen" aufgehört und sich umorientiert. Unter anderem ist sie mittlerweile Gesundheitscoach und Expertin für die Autoimmunerkrankung Hashimoto, an der sie selbst seit 2010 leidet.
Doch nicht nur das: Die 48-Jährige ist auch erfolgreiche Buchautorin, hat mehrere Bestseller geschrieben. "Fünf meiner bisher neun Bücher sind in meinen 40ern entstanden", unterstrich die ehemalige TV-Moderatorin.
Vanessa Blumhagen richtet sich mit Appell an ihre Instagram-Community
Vanessa Blumhagens inspirierende Worte kommen bei Fans gut an
Mit Mitte 40 habe sie ihr Leben privat und beruflich noch mal auf den Kopf gestellt, betonte Blumhagen. Seit Juni 2021 ist die Hamburgerin zum zweiten Mal verheiratet, nachdem ihre erste Ehe mit einem Unternehmer von 2005 bis 2015 gehalten hatte.
"Wenn dir jemand erzählt, dass du mit 40 oder 50 nichts mehr erreichen kannst und hinten dran bist - glaub das nicht! Erfolgreich, glücklich, erfüllt kannst du immer im Leben sein", appellierte die einstige Society-Expertin an ihre Community.
Und bei dieser kamen die inspirierenden Worte richtig gut an: Der Post sammelte in wenigen Stunden Tausende Likes, zudem bedankten sich etliche Fans in den Kommentaren für das starke Statement der 48-Jährigen.
Titelfoto: Instagram/vanessa_blumhagen