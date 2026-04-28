Mit 40 ist alles vorbei? Vanessa Blumhagen rechnet mit Vorurteil ab

Hamburg - Starke Worte von Vanessa Blumhagen (48): Die langjährige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin hat in einem Instagram-Post mit einem ganz bestimmten Vorurteil abgerechnet.

Vanessa Blumhagen (48) hat mit dem Vorurteil abgerechnet, dass mit 40 "alles vorbei" sei. © Instagram/vanessa_blumhagen

"Ich dachte immer, mit 40 endet die beste Zeit meines Lebens. Heute weiß ich, das schönste Kapitel hat gerade erst begonnen!", schrieb die gebürtige Karlsruherin am Montag zu mehreren Fotos, auf den sie strahlend für die Kamera posiert.

Die Erzählung, dass mit 40 "alles vorbei" sei, habe sie widerlegt. "Ich habe mit 45 eine neue Karriere gestartet - Gesundheit anstatt TV. Ich halte Vorträge, berate Klienten, veranstalte große Events", verdeutlichte die Wahl-Hamburgerin.

2022 hatte Blumhagen als Society-Expertin beim "Frühstücksfernsehen" aufgehört und sich umorientiert. Unter anderem ist sie mittlerweile Gesundheitscoach und Expertin für die Autoimmunerkrankung Hashimoto, an der sie selbst seit 2010 leidet.

Doch nicht nur das: Die 48-Jährige ist auch erfolgreiche Buchautorin, hat mehrere Bestseller geschrieben. "Fünf meiner bisher neun Bücher sind in meinen 40ern entstanden", unterstrich die ehemalige TV-Moderatorin.