Fehlgeburt-Schock sitzt weiter tief: Hier kämpft Pia Tillmann richtig mit den Tränen

Köln - Der Schock sitzt weiterhin tief! Knapp eine Woche nach Bekanntgabe einer Fehlgeburt haben sich Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35) unter Tränen zurückgemeldet.

Seit September des Vorjahres sind Zico Banach und Pia Tillmann miteinander verheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch mehrere Tage nach dem hochemotionalen Video auf Instagram kommt das Ehepaar einfach nicht zur Ruhe.

Statt zusammen hat sich diesmal allerdings Pia alleine vor die Kamera gestellt und vor ihren mehr als 600.000 Fans drauflos gesprochen und einen zarten Einblick in ihr derzeitiges Seelenleben gegeben.

Kurzum: Der Laiendarstellerin geht es ebenso dreckig wie schon in der Vorwoche. "Ich habe mich ready gemacht. Auch wenn es mir die letzten Tage sehr schwerfällt, mich überhaupt aufzuraffen, irgendwie irgendwas zu tun", erklärt sie sichtlich mitgenommen.

Trotz allem sei ihr klar, dass sie derzeit für ihre Söhne Henry und Pepe da sein, "funktionieren" und weitermachen müsse.

"Aber man möchte ja irgendwie dann auch weitermachen und funktionieren. Es ist halt einfach nur echt schwer, gerade für mich, weil ich am liebsten irgendwie nichts fühlen möchte. Und das geht nicht. Und das ist echt hart."