Fehlgeburt-Schock sitzt weiter tief: Hier kämpft Pia Tillmann richtig mit den Tränen
Köln - Der Schock sitzt weiterhin tief! Knapp eine Woche nach Bekanntgabe einer Fehlgeburt haben sich Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35) unter Tränen zurückgemeldet.
Auch mehrere Tage nach dem hochemotionalen Video auf Instagram kommt das Ehepaar einfach nicht zur Ruhe.
Statt zusammen hat sich diesmal allerdings Pia alleine vor die Kamera gestellt und vor ihren mehr als 600.000 Fans drauflos gesprochen und einen zarten Einblick in ihr derzeitiges Seelenleben gegeben.
Kurzum: Der Laiendarstellerin geht es ebenso dreckig wie schon in der Vorwoche. "Ich habe mich ready gemacht. Auch wenn es mir die letzten Tage sehr schwerfällt, mich überhaupt aufzuraffen, irgendwie irgendwas zu tun", erklärt sie sichtlich mitgenommen.
Trotz allem sei ihr klar, dass sie derzeit für ihre Söhne Henry und Pepe da sein, "funktionieren" und weitermachen müsse.
"Aber man möchte ja irgendwie dann auch weitermachen und funktionieren. Es ist halt einfach nur echt schwer, gerade für mich, weil ich am liebsten irgendwie nichts fühlen möchte. Und das geht nicht. Und das ist echt hart."
Pia Tillmann emotional und weiter unter Schock
Immer wieder wird die 36-Jährige während ihrer Erzählungen von ihren Emotionen eingeholt und kurz aus der Bahn geworfen.
An ein Ende der Tränen-Talfahrt ist ihrer Schilderung zufolge noch nicht zu denken. "Es ist eine scheiß Phase gerade. Es ist hart und irgendwie möchte man auch, dass es aufhört, weh zu tun. Aber es hört halt gerade noch nicht auf."
Dass sie eigentlich derzeit am liebsten ihre Siebensachen packen und sich für ein paar Tage "verpissen" wolle, betont Pia Tillmann in ihrer neuesten Instagram-Story mehrfach.
"Ich kann Henry auch nicht so einfach aus der Schule holen, auch wenn ich das gerne machen würde." Auch andere Faktoren würden eine Auszeit fern vom eigenen Zuhause derzeit verhindern, erklärt sie. "Aber alleine den Gedanken daran zu haben war schonmal ganz geil."
Zusammen mit Ehemann Zico hatte sie vor Kurzem ihre Fehlgeburt öffentlich gemacht. "Wir haben darauf hingefiebert und jetzt kam […] die Nachricht für uns, dass keine Herztöne da sind und dass das Baby sich nicht mehr weiterentwickelt hat."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann