Mit 66 Jahren: Sängerin Jill Sobule bei einem Brand verstorben

Minneapolis (USA) - Tiefe Trauer in der Musikwelt : Die US-amerikanische Sängerin Jill Sobule ("I Kissed A Girl", "Supermodel") ist bei einem Brand verstorben. Sie wurde 66 Jahren alt.

Sobule (†66) gilt als eine Wegbereiterin für queere Künstler und Künstlerinnen in der Musikindustrie. © FRAZER HARRISON GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Wie ein Vertreter der Sängerin gegenüber Variety bestätigte, ist die 66-jährige Jill Sobule bei einem Hausbrand ums Leben gekommen.

In einer Erklärung gegenüber der Zeitschrift erinnert ihr Manager, John Porter, an die Musikerin: "Jill war eine Naturgewalt und eine Verfechterin der Menschenrechte, deren Musik in unsere Kultur eingeworben ist. Ich hoffe, dass ihre Musik und ihr Vermächtnis weiterleben wird und andere inspirieren kann."

Der 1965 veröffentlichte Hit "I Kissed A Girl" gilt als einer der ersten offen lesbischen Popsongs, der es in die TOP 20 der Billboard-Charts schaffte. Sobule war eine Pionierin in der Musikindustrie und ebnete mit ihren Liedern den Weg für künftige LGBTQ+-Popstars sowie für eine offenere Auseinandersetzung mit queeren Themen in der Musik.

Ihre Karriere Sobules erstreckte sich über mehr als drei Jahrzehnte, in denen sie 12 Alben veröffentlichte, die sich mit gesellschaftlich relevanten und persönlichen Inhalten auseinandersetzten.