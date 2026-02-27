"Let's Dance"-Profi ehrlich: So groß waren seine Zweifel an Show-Teilnahme
Hamburg/Köln - Am Freitagabend (20.15 Uhr/RTL) startet "Let's Dance" mit der Kennenlernshow in die 19. Staffel. Ganz kurzfristig mit dabei: Profi-Tänzer Alexandru Ionel (31).
Der Hamburger sollte in diesem Jahr eigentlich nicht Teil des Spektakels sein, doch dann zog sich Kollege Mikael Tatarkin (29) eine schwere Verletzung (Anriss am Bizepsanker) zu. RTL musste kurzfristig Ersatz finden und die Wahl fiel mit Alexandru auf einen alten Bekannten.
Nachdem dieser sich unter der Woche bereits auf Instagram zu seiner unerwarteten Teilnahme geäußert hatte, verriet er im Interview mit RTL nun, dass er zunächst große Zweifel gehabt habe, als der Notfall-Anruf der Produktion gekommen sei.
"Ich war eigentlich so ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht: Das geht nicht, das kann nicht funktionieren", offenbarte der 31-Jährige. Alexandru dachte dabei nicht nur an die Betreuung seiner drei Kinder, die er mit Ehefrau Patricija hat - die 31-Jährige ist ebenfalls bei "Let's Dance" dabei.
Der Teilzeit-Zahnarzt sorgte sich auch um seine Patienten. "Ich bin zwar nur zwei Tage die Woche da, aber mit zehn Patienten am Tag. Da kann man sich mal zusammenrechnen, wie viele Leute jetzt zu meinem Kollegen müssen", verdeutlichte der dreifache Vater.
Alexandru Ionel wurde von Umfeld von "Let's Dance"-Teilnahme überzeugt
Je nachdem, wie weit der 31-Jährige mit seiner noch festzulegenden Promi-Partnerin kommt, wird er im äußersten Fall bis Mitte Mai eingespannt sein. Neben dem täglichen Training und den Dreharbeiten zur Show bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge.
Entsprechend habe er um etwas Bedenkzeit bitten und mit verschiedenen Personen in seinem Umfeld sprechen müssen. "Ich dachte, das geht nicht und dann haben die gesagt: 'Doch, wir kriegen das hin, mach das'" - kurz darauf sagte Alexandru schließlich für die Show zu.
Nach der heutigen "Wer tanzt mit wem?"-Ausgabe starten die Liveshows von "Let's Dance" ab dem 28. Februar. Parallel dazu ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst