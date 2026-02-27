"Let's Dance"-Profi ehrlich: So groß waren seine Zweifel an Show-Teilnahme

Hamburg/Köln - Am Freitagabend (20.15 Uhr/ RTL ) startet " Let's Dance " mit der Kennenlernshow in die 19. Staffel. Ganz kurzfristig mit dabei: Profi-Tänzer Alexandru Ionel (31).

Profi-Tänzer Alexandru Ionel (31) ist wie Ehefrau Patricija (31) auch in der neuen Staffel von "Let's Dance" dabei - allerdings unerwartet. © NDR/Uwe Ernst

Der Hamburger sollte in diesem Jahr eigentlich nicht Teil des Spektakels sein, doch dann zog sich Kollege Mikael Tatarkin (29) eine schwere Verletzung (Anriss am Bizepsanker) zu. RTL musste kurzfristig Ersatz finden und die Wahl fiel mit Alexandru auf einen alten Bekannten.

Nachdem dieser sich unter der Woche bereits auf Instagram zu seiner unerwarteten Teilnahme geäußert hatte, verriet er im Interview mit RTL nun, dass er zunächst große Zweifel gehabt habe, als der Notfall-Anruf der Produktion gekommen sei.

"Ich war eigentlich so ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht: Das geht nicht, das kann nicht funktionieren", offenbarte der 31-Jährige. Alexandru dachte dabei nicht nur an die Betreuung seiner drei Kinder, die er mit Ehefrau Patricija hat - die 31-Jährige ist ebenfalls bei "Let's Dance" dabei.

Der Teilzeit-Zahnarzt sorgte sich auch um seine Patienten. "Ich bin zwar nur zwei Tage die Woche da, aber mit zehn Patienten am Tag. Da kann man sich mal zusammenrechnen, wie viele Leute jetzt zu meinem Kollegen müssen", verdeutlichte der dreifache Vater.