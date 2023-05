Mit diesem Hollywood-Schönling würde Tanja Tischewitsch gerne mal "rumknutschen"!

Hamburg – Schauspielerin Tanja Tischewitsch (33) verriet TAG24 in einem Interview am roten Teppich , mit welchem Hollywood-Star sie vor der Filmkamera gerne eine intime Szene drehen würde.

Die Schauspielerin verriet außerdem gegenüber TAG24, was abseits der Zirkus-Gala privat und beruflich für neue Projekte anstehen und offenbarte, welchen Hollywood-Promi sie super heiß findet.

Noch mehr, freute sie sich jedoch auf jemand anderen: "Am meisten freue ich mich auf Lili (Paul-Roncalli, 25). Die war ja schon bei ' Let's Dance ' so cool. Ich freue mich sie live zu sehen und wie sie performt".

In einem knappen, strahlend-weißen Mini-Kleid und goldenen High Heels war die 33-Jährige zur Gala gekommen, um sich Clowns und Artisten in der Manege anzusehen. "Ich liebe einfach dieses Zirkus-Feeling."

Die gebürtige Hannoveranerin war am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit Luxus- und Lifestyle-Blogger Justus Toussis und dessen Partner Luca Bazzanella zur Hamburger Premiere von "Circus Roncalli" geladen.

Mit Brad Pitt (59) würde Tanja Tischewitsch (33) gerne mal vor der Kamera "rumknutschen". © Michel Euler/AP/dpa

Bereits letztes Jahr verkündete die ehemalige "Promi-Big-Brother"-Teilnehmerin, dass sie ihre Brüste verkleinern lassen wolle, weil sie inzwischen den natürlichen Look wieder mehr fühle.

Die Mutter eines Sohnes will den Eingriff nun auch bald endlich erledigen: "Es steht noch kein Datum fest, aber es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden", bestätigte sie.

Die ehemalige DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin verriet weiter, dass ihre Schauspiel-Karriere bald weitergehe. "Ich habe eine Rolle ergattert in einem Film. Ich darf dazu noch nicht viel sagen. Darauf werde ich mich jetzt konzentrieren. Demnächst seht ihr mich dann in einem Film". Bedeutet das etwa, dass Tanja der Reality-TV-Branche erstmal den Rücken kehrt?

Und: Wenn sie es sich aussuchen könnte, mit wem würde die 33-Jährige gerne mal vor der Filmkamera stehen? Wie aus der Pistole geschossen antwortete sie: "Oh mein Gott, mit Brad Pitt (59)! Ich finde den so heiß. Es ist mir auch sowas von egal, dass der fast 60 ist. Ich finde ihn einfach so unfassbar heiß."

Auf Nachfrage, in welche Rolle sie dabei gerne schlüpfen würde, war sich Tanja sicher: "Eine Liebesszene, damit ich mit ihm rumknutschen kann. Ist ja wohl klar. Irgendwas, wo ich ihm näher komme", lachte sie.

In dieser Hinsicht scheint die frühere Flugbegleiterin definitiv nichts anbrennen zu lassen.