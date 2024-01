Nach 14 Jahren! Bachelor-Babe Sam enthüllt große Liebesgeschichte

Hamburg - Schon seit einigen Wochen gibt die Influencerin Samantha Abdul (34, "Der Bachelor") ihren Fans kleine Hinweise darauf, dass es da wieder einen neuen Mann an ihrer Seite geben könnte.

Samantha Abdul (34) hat endlich ihre große Liebe wiedergefunden. © Screenshot/Instagram/samantaabdul (Bildmontage)

Doch jetzt überraschte die Hamburgerin mit weiteren Einzelheiten: Sie und ihren "Mr. Right" verbindet bereits eine lange Liebesgeschichte.

"14 Jahre lang waren wir getrennt und ich suchte nach jemandem, der so ist wie du. 14 Jahre lang habe ich es nicht gefunden. Weil es niemanden gibt wie dich. Und niemals geben wird. Nach 14 Jahren wieder vereint, Baby", lautete am Mittwoch die romantische Liebeserklärung von Sam an die neue alte Liebe ihres Lebens.

Dazu postete sie ein Foto, auf dem sich die beiden zu Silvester in den Armen liegen. Das Gesicht des Mannes ist allerdings hinter Sam versteckt. Offenbar zieht es ihn (noch) nicht in die Öffentlichkeit.

"Oh wow, wie schön", "Alles Gute für Euch", und "Was für eine schöne Geschichte", heißt es in einer Auswahl der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Dabei erinnert die Liebesgeschichte von Sam auch an die eines anderen Bachelore-Babes ...