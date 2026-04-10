Mittermeier wettert gegen Kollegen: "Heul dich bei deiner Mama aus und werde Bäcker"

München - Michael Mittermeier (60) spricht Klartext! Der Comedian wendet sich mit deutlichen Worten gegen Branchenkollegen, die seiner Meinung nach eine Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Kunst beklagen.

Michael Mittermeier (60): Warum Comedians lieber Bäcker werden sollten, wenn sie sich über Tabus beschweren. © Annette Riedl/dpa

"Ich sage den Künstlern, die sich auf die Bühne stellen und sich beschweren, sie dürften nichts mehr sagen: Fahr nach Hause, heul dich bei deiner Mama aus und werde Bäcker, aber in der Comedy hast du definitiv den falschen Job", sagte der 60-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ohne dabei jemanden namentlich zu nennen.

Er frage diese Menschen zudem immer nach einer "ominösen Liste der angeblich verbotenen Wörter", habe aber bisher von keinem eine solche Liste erhalten.

"Die meisten Menschen, die sich darüber aufregen, dass sie etwa das N-Wort nicht mehr benutzen sollen, haben es vorher nie gebraucht. Aber jetzt, wo klar ist, dass es eine miese Beleidigung ist, wollen sie es unbedingt sagen."

Mittermeier, der derzeit sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert, berichtete auch, er habe 25 Jahre lang nicht einen einzigen Tag ohne Schmerzen auf der Bühne gestanden. "Ich hatte damals einen völlig falsch verstandenen Ehrenkodex, eine klassische Zirkuspferd-Mentalität", sagte der gebürtige Oberbayer.

Er sei mit Schmerzen aufgewacht und mit Schmerzen eingeschlafen; die "unglaubliche Live-Energie" habe ihn das immer wieder wegdrücken lassen. Einmal sei er mit zerschmettertem Schlüsselbein aufgetreten. Drei Tage nach der Operation habe er bei seinem ersten Auftritt in der Sendung "Wetten, dass...?" lächelnd in die Kamera gewinkt.