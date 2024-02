Model Carina Møller-Mikkelsen öffnet diesem Mann ohne Hose die Tür

Für ein "Get Ready With Me"-Video hatte sich Carina Møller-Mikkelsen (28) extra in ein luftiges Hemd geschmissen - doch leider klingelte es genau dann an der Tür. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/carinamoellermikkelsen

"Ihr wisst nicht, was mir gerade passiert ist", so die 28-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story und löste dann direkt auf: "Ich wollte gerade noch ein paar Videos abdrehen und hatte dadurch nur dieses lange Hemd an und keine Hose!"

Blöd nur, dass es genau dann an der Tür klingelte. "Ich dachte, vielleicht ist es der Postbote, mache ich halt schnell auf. Tür auf, Tür zu, Tschau. Alles halb so wild!" Leider falsch gedacht, denn stattdessen stand der Architekt ihres Hauses vor der Tür.

"Der wollte sich nochmal etwas anschauen, und ist dann auch hereingekommen und ich war einfach die ganze Zeit – mehr oder weniger – ohne Hose", so Carina.

Und als wäre das nicht schon unangenehm genug, lag ihre Hose wohl auch noch gut sichtbar einfach auf dem Boden. "Ich habe sie mir dann schnell gegriffen und angezogen", so die 28-Jährige.

Irritiert von der Situation waren wohl dennoch beide und auch danach zeigte sich das Model peinlich berührt, nahm die Situation aber auch mit Humor: "Jetzt kann man nicht mal mehr Zuhause keine Hose tragen, oder was?" und weiter: "Aber wie sage ich immer so schön? Keine Hose, kein Problem."

Das besagte Video entpuppte sich dann später als ein "Get Ready With Me"-Post für ein Event in Hamburg. Dort wich das Hemd einem All-Black-Look – inklusive Hose.