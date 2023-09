Model Lucy Hellenbrecht lüftet Geheimnis: "Es fühlt sich seltsam an, meine Freunde"

Ebenfalls am gestrigen Samstag veröffentlichte die Berlinerin zwei Instagram-Storys, die mit ihrer neuen Beziehung zu tun haben - und in einer davon plaudert die "Rote Rosen"-Darstellerin aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen.

Im realen Leben durfte die Ex-Kandidatin der Castingshow " Germany's Next Topmodel " (GNTM 2020) nun eine vergleichbare Erfahrung machen: Lucy ist glücklich verliebt und in einer Beziehung. Noch im Sommer war sie auf der Suche nach einem Partner gewesen .

Die 24-Jährige ist nicht mehr Single - und offensichtlich schwer verliebt. © Montage: Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Die erste der beiden Storys ist komplett in Schwarz gehalten und beinhaltet nur eine kurze schriftliche Botschaft: "Heute einfach mal auf den Pause-Knopf gedrückt ❤️" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).

Das rote Herz spricht hierbei wohl Bände, Lucy Hellenbrecht schwelgte offenbar regelrecht im Liebesglück.

Gegen Mitternacht folgte eine zweite Instagram-Story. Sie bestand aus einem Foto, welches das Model mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht zeigt.

Dazu stellte sie diesen Text ein: "Samstagabend. Leute im Supermarkt kaufen Getränke oder Snacks für Partys oder so. Und ich? Ich kaufe Essen, damit mein Freund was zu essen hat, wenn er von der Arbeit kommt. 🥸 Es fühlt sich seltsam an, meine Freunde, es fühlt sich noch seltsam an 😂."

