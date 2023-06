Model wurde gefragt, ob sie "sexuelles Interesse an Tieren" habe

Lucy Hellenbrecht (24) ist als Model und Schauspielerin erfolgreich: Sie spielte im vergangenen Jahr eine der Hauptrollen in der ARD-Telenovela "Rote Rosen". © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Die 24-jährige Wahl-Berlinerin, die lange Zeit im nordhessischen Kassel lebte, ist eine Frau mit Trans-Identität, bei ihrer Geburt wurde ihr zunächst eine männliche Geschlechtsidentität zugewiesen.

In dem TikTok-Clip geht es um den Trans-Hintergrund der Ex-Kandidatin der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020). Am Beginn des Videos sagt Lucy einleitend: "Gespräche, die ich als Transfrau schon führen durfte."

Es folgen mehrere von der Schauspielerin nachgestellte Szenen, wobei die 24-Jährige, wenn sie nach rechts gewendet zu Kamera steht, stets die Rolle einer anderen Person verkörpert, wenn sie nach links gewendet zur Kamera steht, aber sich selbst darstellt.

Die auf diese Weise nachgestellten Gespräche haben alle gemeinsam, dass sie um Lucys Trans-Identität kreisen und dieses Thema auf eine für die 24-Jährige jeweils sehr unangenehme Art und Weise zur Sprache bringen.

So steht am Beginn etwa ein Dialog mit einem Dating-Partner, der - nach dem Lucy ihn über ihren Trans-Hintergrund aufgeklärt hat - umgehend wissen möchte, ob sie hinsichtlich ihrer Genitalien bereits eine sogenannte geschlechtsangleichende Operation an sich hat durchführen lassen.

Ein anderes nachgestelltes Gespräch aus der Vergangenheit des Models schneidet ein Thema an, das aktuell und auch in der näheren Zukunft von politischer Brisanz ist.