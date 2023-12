Model Tessa Bergmeier über TV-Formate: "Bitte lasst mich nicht hungern!"

Hamburg - Tessa Bergmeier (34) ist vor allem durch ihren Vegan-Aktivismus auf Instagram bekannt, war aber auch das ein oder andere Mal in bekannten TV-Formaten wie " Dschungelcamp " zu sehen. TAG24 verriet sie, in welcher Sendung sie gerne mitmachen würde und wieso.

Model Tessa Bergmeier (34) könnte sich vorstellen, bei einem weiteren TV-Format mitzumachen - Hauptsache es gibt genug Essen und Action. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Das gibt's zwar in Deutschland noch nicht, aber 'Takeshi's Castle' würde ich gerne machen", schoss die eher ungewöhnliche Antwort rasch und euphorisch aus dem Model heraus, als wir uns bei "Movie Meets Media" in Hamburg nach einem Fernsehformat erkundigten, das sie bei einer Anfrage nicht ausschlagen würde.

"Takeshi's Castle" war eine zwischen 1986 und 1989 gezeigte internationale Spielshow aus Japan. Idee der Show war es, sogenannte "Jump 'n Run"-Spiele wie beispielsweise "Super Mario" in der Realität umzusetzen. Action also. Genau das, was der 34-Jährigen, ihrer Angaben nach, gefällt.

"Generell würde ich gerne Formate machen, bei denen es um Action geht. So Überlebensformate - irgendwas Extremes. Das sehe ich mich", ergänzte sie im Interview am roten Teppich.