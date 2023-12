Promis & Feueralarm bei "Movie Meets Media": "Das ist das Geheimnis des Events"

Auch Jenny Elvers (51) hatte sich in einen schwarzen Glitz er-Dress geworfen, um gemeinsam mit ihrem Sohnemann Paul Elvers (22) den Abend in Hamburg zu verbringen: "Ich freue mich sehr auf einen schönen Abend."

Um schwer kranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen, wurden Werke bekannter Künstler versteigert. Mit 7600 Euro brachte Udo Lindenbergs Bild "Komet" am meisten ein. © TAG24/Franziska Rentzsch

"Es ist ein besonderer Abend, der ganz unter dem Motto Wünsche und Visionen steht", begrüßte Gastgeber Sören Bauer alle Gäste, die es gegen 19.30 Uhr bereits vom roten Teppich in den großen Ballsaal geschafft hatten.

"Besondere Herzenswünsche" stand als übergeordnetes Thema generell im Mittelpunkt des Promi-Get-Togethers dieses verschneiten Montagabends. Mit einer Kunstauktion mit Unikaten verschiedener Künstler, unter anderem von Otto Waalkes (75) und dem im Hotel beheimateten Udo Lindenberg (77), konnten insgesamt 14.600 Euro für den "Wünschwagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes gesammelt werden.

Für 7600 Euro ging als teuerstes Bild Udo Lindenbergs Werk "Komet" weg.

"Ich freue mich am meisten auf die Charity-Aktion. Es ist ja auch Weihnachten. Man kann ja einfach mal was abgeben, von dem ganzen Geld, was man verdient", fasste Moderatorin Mona Buruncuk die Intention hinter der Aktion zusammen.

Den Stars die ganz großen Gefühle entlockt hat aber sicherlich Michael Schulte (33, "You Let Me Walk Alone") mit seinem Privatkonzert. Bei Gänsekeule mit Kartoffelgratin und Rotkohl, die der Stehparty den weihnachtlichen Touch verlieh, konnte den bekanntesten Songs des ESC-Viertplatzierten gelauscht werden.