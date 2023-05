Model Victoria Jancke turtelt heftig auf den Malediven

Victoria Jancke (32) turtelt auf den Malediven. © Screenshot/Instagram/victoria.jancke

Auf Instagram machte Victoria ihre Beziehung jetzt samt eines romantischen Fotos öffentlich.

Die Kulisse: Ein weißer Sandstrand und türkisfarbenes Wasser. Angelehnt an eine Palme lässt sich die 32-Jährige von einem muskulösen Mann zärtlich küssen. Beide sind natürlich nur mit der nötigsten Bademode bekleidet.

Dass es sich bei der Aufnahme nicht um einen Werbepost, sondern um ein echtes Turtel-Foto handelt, klärte das Model anschließend selbst in den Kommentaren auf.

Ein User freute sich über das Bild mit den Worten "Couple-Goals" ("Partnerschaftsziele") und: "Love is in the air", ("Liebe ist in der Luft"), was Victoria knapp mit "Yes it is" ("Ja, ist sie") bestätigte.

Der ehemalige DSDS-Kandidat Amadeus Soszka (25), der 2018 und 2020 durch seinen Gesang nicht nur Dieter Bohlen (69) auffiel, wollte es ganz genau wissen und bekam auch prompt die eindeutige Bestätigung auf die Frage, ob der Mann ihr neuer Partner sei. "Ist er", freute sich Jancke

Aber wer ist der Fremde bloß? Dazu schwieg sich die Blondine zunächst aus. Auch in den Verlinkungen taucht der Mann nicht auf. Ob sich das künftig wohl noch ändern wird?