Moderatorin Janin Ullmann traut sich abends nicht im kurzen Kleid raus: Das ist der Grund

Auf Instagram kursieren derzeit mehrere Clips, in denen Frauen gefragt werden, ob sie lieber mit einem Bären oder einem Mann alleine in einem Wald wären. Das erschreckende Ergebnis: Viele bevorzugen das Wildtier statt der mutmaßlichen Gefahr, die von Männern ausgeht.

"Es ist nicht unsere Schuld, dass wir belästigt werden, oder die Schuld der High Heels, des kurzen Kleides, sondern die Schuld desjenigen, der uns belästigt", so Janin.

In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt, schrieb das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Juli 2023. Etwa jede vierte Frau werde demnach mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder durch ihren früheren Partner.

Gewalt beginne nicht erst mit Schlägen, so das BMFSFJ. "Auch Bedrohungen, Beschimpfungen, Belästigungen und Kontrolle durch den Partner oder die Partnerin sind Formen von Gewalt. Sie kann Menschen aller sozialen Schichten und jeden Alters treffen: zu Hause, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder online."

Betroffen von sogenannter "Partnerschaftsgewalt" seien vor allem Frauen, aber auch Männer.