Bei ZDF-Silvestergala: Andrea Kiewel erntet nach Versprecher Spott
Hamburg - Und jährlich grüßt das Murmeltier! Moderatorin Andrea Kiewel (60) hat sich bei der großen ZDF-Silvesterparty in der Hamburger HafenCity erneut einen Aussetzer geleistet. Dabei war sie in guter Gesellschaft.
Die Übertragung mit Kollege Johannes B. Kerner (61) lief bereits gute einhundert Minuten, da sorgte "Kiwi" ungewollt für einen Lacher. Nachdem die Auftritte unter anderem von Johannes Oerding (43) und der britischen Band Blue in einem Einspieler angekündigt worden waren, blickte die 60-Jährige voraus und freute sich als großer 1990er-Jahre-Fan auf den entsprechenden Musikblock.
Schließlich folgte der Blick auf die Uhr. "Es ist 22 Uhr", sagte die Moderatorin ins ZDF-Mikro, bevor ihr ein klitzekleiner Fauxpas unterlief. "Noch zwei Jahre lang 2025!"
Tja, da hatte die Gute wohl Stunden und Jahre verwechselt - und das brachte ihr um Netz, wie nicht anders zu erwarten war, Häme und Spott ein.
"Noch 2 Jahre 2025!" oder "Achtung im Hamburger Hafen befindet sich eine verwirrte Frau auf einem schwimmenden Dock" waren unter dem Hashtag "Willkommen2026" zu lesen.
Andrea Kiewel bei ZDF-Silvesterparty mit Versprecher
Andrea Kiewel tritt ein zweites Mal ins Fettnäpfchen
Und es wurde auch nicht besser. Nach zahlreichen kurzen Auftritten verschiedener Künstler trat Kiewel das zweite Mal ins Fettnäpfchen. Während die Uhr bereits 0.35 Uhr zeigte, sagte sie: "Das neue Jahr ist gerade mal 20 Minuten alt..."
Entsprechend lautete hier ein Kommentar nur "18,36 €/Monat", der auf die GEZ-Gebühren der öffentlich-rechtlichen Sender anspielte.
Die Versprecher der Moderatorin passten aber so ziemlich ins Bild der ZDF-Silvestergala. Bei der Übertragung war es immer wieder zu technischen Problemen gekommen, zudem war das Event keineswegs ausverkauft. Nur knapp 9000 Menschen waren vor Ort, gerechnet worden war mit rund 12.000.
Bereits beim Jahreswechsel 2024/2025 - damals noch vom Brandenburger Tor - hatte sich Kiewel einen Versprecher geleistet und aus dem Künstler "Ski Aggu" in ihrer Ankündigung "Ski Auggi" gemacht. Auch da hatten sich die Zuschauer schon köstlich über Kiwis Patzer amüsiert.
Titelfoto: Screenshot/ZDF