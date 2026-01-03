Bei ZDF-Silvestergala: Andrea Kiewel erntet nach Versprecher Spott

Hamburg - Und jährlich grüßt das Murmeltier! Moderatorin Andrea Kiewel (60) hat sich bei der großen ZDF-Silvesterparty in der Hamburger HafenCity erneut einen Aussetzer geleistet. Dabei war sie in guter Gesellschaft.

Moderatorin Andrea Kiewel (60) verwechselte Stunden mit Jahren. © Screenshot/ZDF

Die Übertragung mit Kollege Johannes B. Kerner (61) lief bereits gute einhundert Minuten, da sorgte "Kiwi" ungewollt für einen Lacher. Nachdem die Auftritte unter anderem von Johannes Oerding (43) und der britischen Band Blue in einem Einspieler angekündigt worden waren, blickte die 60-Jährige voraus und freute sich als großer 1990er-Jahre-Fan auf den entsprechenden Musikblock.

Schließlich folgte der Blick auf die Uhr. "Es ist 22 Uhr", sagte die Moderatorin ins ZDF-Mikro, bevor ihr ein klitzekleiner Fauxpas unterlief. "Noch zwei Jahre lang 2025!"

Tja, da hatte die Gute wohl Stunden und Jahre verwechselt - und das brachte ihr um Netz, wie nicht anders zu erwarten war, Häme und Spott ein.

"Noch 2 Jahre 2025!" oder "Achtung im Hamburger Hafen befindet sich eine verwirrte Frau auf einem schwimmenden Dock" waren unter dem Hashtag "Willkommen2026" zu lesen.