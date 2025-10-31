 536

Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot

Peter Segmüller, der mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut hat, ist gestorben.

Von Christof Rührmair

Friedberg - Der Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot.

Zusammen mit seinen Brüdern machte er aus der Polstermöbelfabrik des Vaters die bekannte Möbelhausgruppe. Nun ist Peter Segmüller im Alter von 83 Jahren gestorben.
Er starb vergangene Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Segmüller hatte zusammen mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut.

Im Unternehmen war er in seiner aktiven Zeit unter anderem für Marketing zuständig und sorgte dort für die heutige Bekanntheit des Unternehmens - unter anderem mit Eventmarketing, also Attraktionen vom Bierzelt bis zur Hüpfburg im Umfeld seiner Möbelhäuser.

1967 in die elterliche Firma eingetreten - damals noch ein eher kleiner Polstermöbelhersteller - formte Segmüller mit seinen Brüdern Hans und Paul das heutige Unternehmen mit rund 4000 Mitarbeitern. 2016 hatten die drei den Bayerischen Gründerpreis in der Kategorie Lebenswerk erhalten.

