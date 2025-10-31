Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot

Zusammen mit seinen Brüdern machte er aus der Polstermöbelfabrik des Vaters die bekannte Möbelhausgruppe. Nun ist Peter Segmüller im Alter von 83 Jahren gestorben. © Segmüller/dpa

Er starb vergangene Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Segmüller hatte zusammen mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut.

Im Unternehmen war er in seiner aktiven Zeit unter anderem für Marketing zuständig und sorgte dort für die heutige Bekanntheit des Unternehmens - unter anderem mit Eventmarketing, also Attraktionen vom Bierzelt bis zur Hüpfburg im Umfeld seiner Möbelhäuser.



