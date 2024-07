Mola Adebisi und Adelina Zilai offenbaren genauen Geburtstermin: Dann kommt ihr Baby

Bis Mola (51) und Adelina (36) ihr Baby in den Armen halten können, dauert es nur noch wenige Tage. © Instagram/mola_adebisi

Wie schon in den vergangenen Wochen meldeten sich die 36-Jährige und der einstige "Viva"-Moderator auch am Donnerstag mit einem neuen Schwangerschafts-Update bei ihren zusammengerechnet mehr als 152.000 Fans - und darin offenbarte das Ehepaar jetzt den konkreten Geburtstermin.



So hatte Mola zunächst einen Schnappschuss seiner Frau geteilt, auf dem Adelina an einen Wehenschreiber (CTG) angeschlossen war und verträumt in die Kamera lächelte, während auch der stolze Papa ein seliges Grinsen aufgesetzt hatte. "Bald zu dritt", betitelte der 51-Jährige das Bild - und zwar ziemlich bald!

In einer Fragerunde meldete sich nämlich auch Adelina wenig später bei den Anhängern des Paares und offenbarte auf Nachfrage eines Fans, dass ihr Söhnchen schon am kommenden Montag (per Geburtseinleitung) das Licht der Welt erblicken soll.

Mola und Adelina dürften demnach wohl beide ziemlich aufgeregt sein!