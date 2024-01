Gruber zu Rassismus-Vorwürfen: "Ich finde, ich war noch relativ harmlos"

Augsburg - Die Kabarettistin Monika Gruber (52) hat Rassismusvorwürfe im Zusammenhang mit ihrem neuen Buch zurückgewiesen - und die umstrittene Passage in einem Zeitungsinterview schlichtweg als Satire gerechtfertigt.

Monika Gruber (52) hat eine ganz eigene Sichtweise. © Matthias Balk/dpa

"Ich finde, ich war noch relativ harmlos angesichts der Tatsache, dass diese Dame am liebsten alle, die Stricken ihr Hobby nennen, per se ins rechte Eck drängen möchte, daher habe ich in diesem Fall keinerlei Unrechtsbewusstsein", sagte Gruber der "Augsburger Allgemeinen". Und weiter: "Oder wie Bruno Jonas sagen würde: Ja, wo samma denn!"

Die 52-Jährige zieht in ihrem Buch "Willkommen im falschen Film" über eine mit Klarnamen genannte Nutzerin der Plattform X her, die davor gewarnt hatte: "Rechtsextreme Frauen unterwandern aktuell aktiv auch die textile Hobbyszene (z.B. zum Thema Stricken). Bitte setzt Euch aktiv damit auseinander, wer was anbietet und wer Angebote bietet."

Das sei Schwachsinn und die Bloggerin Roma Maria Mukherjee eine Tugendwächterin, heißt es im Buch.

Was eine Frau dieses Namens in der textilen Hobbyszene treibe, sei ein Rätsel, die Kabarettistin, die in Wartenberg geboren wurde, habe sie "eher beim tantrischen Chakren-Turnen oder einem veganen Urschrei-Seminar verortet".