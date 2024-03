Diesen Herzenswunsch will sich MontanaBlack erfüllen, doch es gibt ein Problem

Buxtehude - Der YouTube-Star MontanaBlack (36) hat in seinem Leben schon so einiges erreicht. Doch eine Sache fehlt ihm offenbar noch zu seinem Glück.

Marcel Eris (36) alias "MontanaBlack" träumt eigentlich noch von einem anderen Leben. © Screenshot/Instagram/montanablack, Philipp Schulze/dpa (Bildmontage)

Der 36-Jährige machte sein Streaming-Hobby zum Beruf und kann sich von seinen Einnahmen ein Leben leisten, von dem viele nur träumen.

Er wohnt mit seinem Hund Kylo in einem Haus, das er sich nach seinen Wünschen ausbauen ließ. Herzstück ist natürlich sein Streaming-Keller mit jeglichem Schnickschnack. Außerdem startet er schon seit einigen Monaten mit seinem eigenen Energydrink "Gönrgy" durch, scheint auch damit ordentlich Umsatz zu erzielen – obwohl er alle Gewinne wieder in die Firma reinvestiere, wie er seiner Community jetzt berichtete.

Der Buxtehuder ist bei all dem aber bei seinen Wurzeln geblieben, am Wochenende sitzt er meist mit seinen Großeltern am Küchentisch – die Familie steht für ihn schließlich an erster Steller. Und von außen scheint es auch ganz so, als sei der Norddeutsche äußerst heimatverbunden.

Doch immer wieder packt ihn offenbar auch das Fernweh. Schon seit Jahren denkt er darüber nach, auszuwandern.

"Hast du einen echten Herzenswunsch, den du dir noch erfüllen möchtest?", wollte jetzt ein Follower oder eine Followerin in einer Instagram-Fragerunde von dem YouTube-Star wissen.