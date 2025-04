22.04.2025 09:36 659 MontanaBlack zeigt seine neue Luxuswohnung: "Man lebt nur einmal"

YouTube-Star MontanaBlack hat in einem Video Einblicke in seine neue Luxuswohnung in Amsterdam gegeben, die ihn 1,5 Millionen Euro gekostet hat.

Von Bastian Küsel

Buxtehude/Amsterdam - Vor wenigen Tagen verkündete Mega-Streamer MontanaBlack (37), dass er sich eine Wohnung in Amsterdam gekauft habe. Nun gewährte er erstmals Einblick in die Luxusbude. YouTube-Star MontanaBlack (37) hat in einem Video Einblicke in seine neue Luxuswohnung in Amsterdam gegeben. © Screenshot: YouTube/MontanaBlack Am Ostermontag veröffentlichte der 37-Jährige nach mehr als einem Jahr mal wieder einen Beitrag auf seinem Hauptkanal bei YouTube. In dem knapp 22 Minuten langen Video führt der Internet-Star die Zuschauer durch die großzügige Immobilie. Zu den Fakten: Die Wohnung ist circa 170 Quadratmeter groß, direkt am Wasser gelegen und hat fünf Zimmer, die sich über drei Etagen verteilen. Inklusive Grunderwerbssteuer musste "Monte" dafür schlappe 1,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. "Ich bin kein Anlageberater, aber ich denke, mit Betongold macht man nie was verkehrt (...). Selbst wenn ich in einem Jahr sage, das war eine Fehlentscheidung, ist das Ding hier hoffentlich immer noch so viel wert oder sogar noch mehr", verdeutlichte der Buxtehuder. MontanaBlack Twitch-Star MontanaBlack gesteht: Von dieser Sucht kommt er einfach nicht los Die Wohnung sei eine "Zehn von zehn", zudem habe er sich einfach in Amsterdam verliebt, unterstrich der Streamer. "Das Wetter ist jetzt nicht besser als in Norddeutschland, aber hier habe ich ein bisschen mehr Privatsphäre", ergänzte er. MontanaBlack gewährt auf YouTube Einblick in seine neue Wohnung MontanaBlack will sechsstellig in die Einrichtung der Wohnung investieren Das riesige Wohnzimmer mit offener Galerie ist für den Streamer das Highlight der Wohnung. Investiert werden muss jetzt "nur" noch in die Einrichtung. © Screenshot: YouTube/MontanaBlack Das Highlight der Wohnung sei neben der großen Küche, in der "auf gar keinen Fall gekocht, aber vielleicht mal Bestelltes serviert" werde, für den YouTuber ganz klar das riesige Wohnzimmer mit offener Galerie und Oberlichtfenstern. Ordentlich investieren werde er nun in die Einrichtung, kündigte der 37-Jährige an. Unter anderem wolle er sein Bett und einen Kleiderschrank maßanfertigen lassen. "Ich werde noch mal sechsstellig reinstecken. Man lebt nur einmal", kommentierte der Twitch-Star. Abgeschlossen seien seine Immobilienpläne mit der Wohnung in Amsterdam und seinem Haus in Deutschland übrigens noch nicht, verriet "Monte" abschließend. Auch am Mittelmeer wolle er irgendwann ein Objekt besitzen.

Titelfoto: Screenshot: YouTube/MontanaBlack