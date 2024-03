Nach Livestream auf E-Bike-Tour: Droht MontanaBlack jetzt Knast?

Die erste E-Bike-Tour von MontanaBlack (36) stand unter keinem guten Stern. © Screenshot/Instagram/montanablack, YouTube/RichtigerKevin (Bildmontage)

Doch von vorne: Erst vor wenigen Tagen konnten Fans den Streamer aus Buxtehude bei seinem ersten Fahrrad-Livestream beobachten. Normalerweise zeigt sich MontanaBlack lieber aus seinem Gamer-Keller oder ist auf der Straße mit Luxus-Autos unterwegs. Doch jetzt stieg er auf ein E-Bike um und nahm seine Follower mit auf eine Erkundungstour durch Buxtehude.

"Wie im Auto kenne ich auch auf dem Fahrrad keine Verkehrsregeln", erklärte Monte in dem Video und stellte das gleich einmal unter Beweis, indem er auf der falschen Seite und auf dem Fußgängerweg entlang heizte und dabei Passanten aus dem Weg dirigierte.

Offenbar ohne Ticket ging es für ihn und sein E-Bike dann erst mal in die S-Bahn in Neugraben, obwohl ihn ein Follower noch warnte: "Vorne sind Kontrolleure!" - "Aber ich hatte nicht vor, mir ein Ticket zu holen", so das Statement des 36-Jährigen.