Real Talk bei YouTube-Star MontanaBlack: "Es wird viel diskutiert!"

Buxtehude - Huch! Eigentlich ist der offizielle Verkaufsstart des neuen Energydrinks "Gönrgy" von MontanaBlack (35) erst am 20. Juli. Doch schon jetzt stehen die Erfrischungsgetränke in den Regalen der deutschen Supermarktkette "Rewe". Und der Andrang scheint riesig. Doch mit den gewählten Sorten trifft der YouTube-Star wohl nicht jeden Geschmack. In einer Instagram-Story äußerte er sich nun.