Schweigegeld-Affäre und Rassismus-Vorwürfe: MontanaBlack packt aus

Buxtehude - Twitch-Star MontanaBlack (38) ist nach einer geleakten Sprachnachricht heftig unter Druck geraten. In einem Statement gesteht er seine Fehler.

MontanaBlack (38) steht derzeit wegen einer Schweigegeld-Affäre in der Kritik. © Screenshot: Twitch/MontanaBlack88

Fast wäre Gras über die Sache gewachsen, doch eine private Sprachnachricht flog dem 38-Jährigen dann nach Jahren doch noch um die Ohren.

2021 hatte Tim Heldt (35) alias "KuchenTV" ein Video über Montes Casino-Streams veröffentlicht. "Dann habe ich ihn angerufen, kurze Zeit später, und habe ihm gesagt, dass in diesem Video gravierende Falschinformationen sind", so der Buxtehuder, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, in seinem Statement.

Heldt habe es eingesehen und angekündigt, das Video angepasst erneut zu veröffentlichen. "Und da hätte ich dann auch einfach sagen müssen: Okay, mach das. Aber ich habe da die falsche Entscheidung getroffen und ihm dann 35.000 Euro geboten und gesagt: Bitte lade das Video nicht hoch", gesteht der Content-Creator.

Heute bereue er diese Entscheidung. Als Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, müsse man sich auch Kritik stellen.

"Das habe ich davor und auch danach nie gemacht und es ist auch etwas, was ich einfach auch jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich sch***e fand", zeigt sich der Influencer geläutert.