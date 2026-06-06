Schweigegeld-Affäre und Rassismus-Vorwürfe: MontanaBlack packt aus
Buxtehude - Twitch-Star MontanaBlack (38) ist nach einer geleakten Sprachnachricht heftig unter Druck geraten. In einem Statement gesteht er seine Fehler.
Fast wäre Gras über die Sache gewachsen, doch eine private Sprachnachricht flog dem 38-Jährigen dann nach Jahren doch noch um die Ohren.
2021 hatte Tim Heldt (35) alias "KuchenTV" ein Video über Montes Casino-Streams veröffentlicht. "Dann habe ich ihn angerufen, kurze Zeit später, und habe ihm gesagt, dass in diesem Video gravierende Falschinformationen sind", so der Buxtehuder, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, in seinem Statement.
Heldt habe es eingesehen und angekündigt, das Video angepasst erneut zu veröffentlichen. "Und da hätte ich dann auch einfach sagen müssen: Okay, mach das. Aber ich habe da die falsche Entscheidung getroffen und ihm dann 35.000 Euro geboten und gesagt: Bitte lade das Video nicht hoch", gesteht der Content-Creator.
Heute bereue er diese Entscheidung. Als Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, müsse man sich auch Kritik stellen.
"Das habe ich davor und auch danach nie gemacht und es ist auch etwas, was ich einfach auch jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich sch***e fand", zeigt sich der Influencer geläutert.
Monte nimmt KuchenTV aus der Kritik
Heldt, der sich mit seinen Meinungs-Videos einen Namen auf YouTube gemacht hat, hat das Geld damals nach kurzer Bedenkzeit abgelehnt. "Und ich finde, da ist er fein raus", so Monte, der damit aufkommende Kritik an KuchenTV im Keim ersticken will.
Er nimmt die Schuld gänzlich auf seine Kappe. "Jetzt stelle ich mich dem Ganzen und kann mich da nur bei euch noch mal persönlich entschuldigen."
Aber damit nicht genug: Derzeit sind alte Videos des Switch-Stars im Umlauf, in denen MontanaBlack Aussagen trifft, die als rassistisch gelten.
"Da kann ich euch erst mal nur so sagen, von diesen Clips distanziere ich mich in aller Deutlichkeit. Unabhängig davon, ob die jetzt lange in der Vergangenheit liegen, beinhalten diese Clips Dinge, die nicht in Ordnung sind", sagt der 38-Jährige.
"Falls sich irgendjemand durch Dinge, die ich damals gesagt habe, auch heute noch diskriminiert fühlt, dann kann ich euch nur sagen: Das sind keine Werte, für die ich einstehe und die ich vertrete und wo ich mich ganz klar von distanziere", stellt Monte klar.
Seine abschließende Botschaft: "Scheiß auf Rassismus. Verbreitet Liebe und keinen Hass."
Titelfoto: Screenshot: Twitch/MontanaBlack88