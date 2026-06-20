MontanaBlack packt über Alkoholsucht aus: "Du bist dein Leben lang erkrankt"

Buxtehude - Heute gehört er zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands, doch MontanaBlack (38) hat bekanntlich ganz dunkle Zeiten hinter sich. Darüber sprach er nun im Podcast "Hotel Matze" mit Gastgeber Mathias Hielscher (46).

MontanaBlack (38) hat im Podcast "Hotel Matze" über seine Alkoholsucht ausgepackt. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Großes Thema war unter anderem seine Drogensucht. Neben Kokain war der Buxtehuder vor allem dem Alkohol verfallen. Obwohl er seit 14 Jahren nichts mehr getrunken habe, sei die Sucht allgegenwärtig. "Du bist erkrankt und du bist dein Leben lang erkrankt", verdeutlichte Monte.

Diese Erkrankung sei wie ein Teufel, der auf seiner Schulter sitze und ihn dazu auffordere, wieder zu trinken. "Dem musst du dich stellen. Irgendwann wirst du stärker sein als der Teufel. Dann kann er dir so viel erzählen, wie er möchte. Er wird nicht siegen, sondern ich werde siegen", unterstrich der Streamer.

Auch eine Flasche Ouzo im Kühlschrank ändere daran nichts. "Ouzo habe ich geliebt und liebe ich auch immer noch. Ich liebe diesen Geruch. Ab und an, ehrlicherweise, nehme ich die Flasche, rieche dran und stelle sie wieder zurück. Aber ich würde einen Teufel tun, wieder Alkohol zu trinken", betonte er.

Die gesellschaftliche Anerkennung der flüssigen Droge kritisierte der 38-Jährige scharf. "Ich finde das absolut verwerflich und sehr schade, wie normalisiert Alkohol auch im Umgang mit Kindern mittlerweile gehandhabt wird", schimpfte der Twitch-Star.